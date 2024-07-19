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Корпоративный кредитный портфель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка с начала года вырос на 14%

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Татарстанское отделение Сбербанка улучшило финансовые показатели. За первое полугодие кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 14% — 28 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель достиг 227 млрд рублей.

Корпоративный портфель рос за счет крупного и среднего бизнеса – до 151 млрд рублей, на 23%.

Среди направлений кредитования бОльший рост показало инвестиционное кредитование и финансирование строительных проектов – на 27 млрд рублей, рост на 20%.

Среди отраслей, в портфеле наибольшую долю занимают строительство, рост портфеля на 19 млрд и проектное финансирование 8 млрд.

Всего отделение «Банк Татарстан» Сбербанка обслуживает свыше 77 тысяч корпоративных клиентов. Более 9 тысяч компаний открыли счет и стали новыми клиентами банка в первом полугодии 2024 года.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сбер является ключевым финансовым партнером бизнеса в Татарстане. Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 14%. Понимая высокий уровень ключевой ставки ЦБ, банк активно помогает партнерам применять доступные меры господдержки, такие как льготное финансирование АПК, программы поддержки производства, в том числе промышленная ипотека, займы фонда развития промышленности и финансирование приоритетного импорта. По ним наше отделение заключило договоры на 16 млрд рублей, став одним из основных операторов в финансировании бизнеса республики».

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