Корпоративный кредитный портфель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка с начала года вырос на 14%

Татарстанское отделение Сбербанка улучшило финансовые показатели. За первое полугодие кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 14% — 28 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель достиг 227 млрд рублей.

Корпоративный портфель рос за счет крупного и среднего бизнеса – до 151 млрд рублей, на 23%.

Среди направлений кредитования бОльший рост показало инвестиционное кредитование и финансирование строительных проектов – на 27 млрд рублей, рост на 20%.

Среди отраслей, в портфеле наибольшую долю занимают строительство, рост портфеля на 19 млрд и проектное финансирование 8 млрд.

Всего отделение «Банк Татарстан» Сбербанка обслуживает свыше 77 тысяч корпоративных клиентов. Более 9 тысяч компаний открыли счет и стали новыми клиентами банка в первом полугодии 2024 года.