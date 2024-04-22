Константин Гагаринов назначен директором казанского филиала Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Константина Гагаринова на должность директора казанского филиала Tele2. Ранее он возглавлял региональное представительство телеком-оператора в Кировской области.

В новой должности Константин Гагаринов займется укреплением позиций мобильного оператора на телеком-рынке республики, будет отвечать за развитие компании в Татарстане, рост финансовых показателей и абонентской базы, а также совершенствование качества обслуживания клиентов.

Константин Гагаринов присоединился к команде Tele2 в 2013 году в должности директора кировского филиала. Под его руководством в регионе был осуществлён запуск сетей 3G и 4G, начат масштабный проект по переформатированию розничной сети, проведена реконструкция дилерского ландшафта. За время работы в кировском филиале Tele2 Константин Гагаринов сформировал высокий уровень вовлеченности персонала, что способствует стабильному выполнению командой ключевых финансовых и технических показателей.