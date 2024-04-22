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Константин Гагаринов назначен директором казанского филиала Tele2

Константин Гагаринов назначен директором казанского филиала Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Константина Гагаринова на должность директора казанского филиала Tele2. Ранее он возглавлял региональное представительство телеком-оператора в Кировской области.

В новой должности Константин Гагаринов займется укреплением позиций мобильного оператора на телеком-рынке республики, будет отвечать за развитие компании в Татарстане, рост финансовых показателей и абонентской базы, а также совершенствование качества обслуживания клиентов.

Константин Гагаринов присоединился к команде Tele2 в 2013 году в должности директора кировского филиала. Под его руководством в регионе был осуществлён запуск сетей 3G и 4G, начат масштабный проект по переформатированию розничной сети, проведена реконструкция дилерского ландшафта. За время работы в кировском филиале Tele2 Константин Гагаринов сформировал высокий уровень вовлеченности персонала, что способствует стабильному выполнению командой ключевых финансовых и технических показателей.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:
«Телеком-рынок в Татарстане – один из самых динамичных в стране: сильные игроки, передовые технологии, высокий темп ведения бизнеса и огромный потенциал для развития компании, роста сети и привлечения новых абонентов. За время работы в Tele2 Константин зарекомендовал себя как амбициозный лидер и ответственный руководитель с огромным опытом работы и широкой экспертизой в телеком-отрасли. Я уверен, что знания и стремление к высоким результатам помогут ему уверенно достигать поставленных целей».

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