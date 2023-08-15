Команды из 117 стран приняли участие в соревнованиях по этичному хакингу CTFZone 2023

Финалистами стали команды из России, Индонезии, Китая, Южной Кореи, Чехии и Франции. Четыре из них входят в топ-10 команд мирового рейтинга CTF-соревнований.

12–13 августа в онлайн-режиме прошел квалификационный этап соревнований по этичному хакингу CTFZone, организованный партнером Сбера — компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Турнир собрал 1326 команд из 117 стран мира. В числе прочего в соревновании участвовали 172 команды из России, 134 из Индонезии, 118 из Китая, 84 из США и 78 из Вьетнама.

По итогам состязаний 10 лучших команд сразятся в финале, который пройдет в ноябре 2023 года в режиме онлайн. За первое место предусмотрена награда в размере 10 000 долларов США, за второе — 5000, за третье — 3000.

На соревнованиях CTF (Capture the Flag) оценивается умение участников решать прикладные задачи в области кибербезопасности: защищать и атаковать компьютерные системы, а также находить и исправлять уязвимости в сервисах. BI.ZONE проводит такие соревнования с 2016 года.

В этом году в отборочном турнире командам необходимо было решить 26 заданий в 7 категориях, включая спортивное программирование, эксплуатацию уязвимостей, расследование кибератак, криптографию и другие направления кибербезопасности. Так, в рамках одной из задач участникам необходимо было обезвредить вредоносный файл на скомпрометированном компьютере. Другим примером задания стала расшифровка сообщения, отправленного с помощью защищенного мессенджера на основе спецификации Signal.

«Мы регулярно проводим CTFZone: они помогают участникам не только поддерживать и развивать навыки, но и получать новые знания в динамичном формате состязаний. Соревнования не имеют четких границ и критериев, в них может принять участие любой человек с необходимыми навыками — вне зависимости от того, в какой стране он живет. Многие специалисты BI.ZONE в прошлом участвовали в CTFZone. Это помогло им дополнительно подготовиться к работе с реальными кибератаками», — отметил Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE.