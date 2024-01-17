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Коллектив АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году пополнили 64 молодых специалиста

Коллектив АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году пополнили 64 молодых специалиста

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году приняло на работу 64 молодых специалиста, успешно закончивших высшие и средние профессиональные учебные заведения.

В числе сотрудников, пополнивших коллективы филиалов и аппарата управления - выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), а также Канашского транспортно-энергетического техникума.

В начале профессиональной карьеры большинство молодых специалистов уже знакомы с особенностями работы АО «Транснефть – Прикамье», что способствует быстрой адаптации на рабочем месте. В 2023 году на объектах предприятия производственную практику прошли 23 студента, преддипломную – 9 молодых специалистов. Адаптацию также ускоряют наставничество, составление индивидуальных планов стажировки и всесторонняя поддержка совета молодых специалистов.

В 2023 году представители компании активно по традиции стали активными участниками профориентационных мероприятий – дней карьеры, ярмарок вакансий, встреч со студентами профильных технических вузов.

Ключевым партнером АО «Транснефть – Прикамье» среди высших учебных заведений является УГНТУ, также налажено взаимодействие с ссузами Республики Татарстан и Чувашской Республики.

Профориентационная работа со школьниками ведется в рамках встреч и экскурсий на производственные объекты предприятия. Мероприятия способствуют заинтересованности молодежи в получении технических специальностей и дальнейшем трудоустройстве в организации системы трубопроводного транспорта.

В настоящий момент в коллективе АО «Транснефть – Прикамье» трудится 139 молодых специалистов. Активное привлечение молодежи в коллектив позволяет укреплять кадровый потенциал.

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