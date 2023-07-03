Количество вкладчиков в банке «Открытие» превысило 1 миллион

Количество вкладчиков, доверивших свои сбережения банку «Открытие», достигло населения города-миллионника. В честь этого события в июне был запущен промовклад «Счастливый» с розыгрышем миллиона рублей и повышенной ставки. Открыть вклад можно до 10 июля включительно.

Розыгрыш миллиона рублей среди всех обладателей вклада «Счастливый» станет кульминацией празднования миллионного вкладчика в «Открытии». Победитель будет объявлен 21 июля.

Банк провел уже два розыгрыша повышенной ставки плюс 1 процент к базовой. Их победителями стали более 500 человек, которые получат порядка 1,7 млн рублей в качестве дополнительного процентного дохода. Максимальная ставка по вкладу составит 8,8% годовых. Еще два розыгрыша повышенной ставки состоятся 4 и 11 июля. В каждом могут принять участие все клиенты, открывшие промовклад «Счастливый», кроме победителей предыдущих розыгрышей. В итоге повышенную ставку получит каждый десятый клиент, оформивший этот депозит. Победителей определяет генератор случайных чисел.

Ставка по вкладу «Счастливый» составляет 7,8% годовых при размещении средств на 12 месяцев. Оформить депозит могут как новые, так и действующие клиенты банка. Рублевый промовклад «Счастливый» с выплатой процентов в конце срока можно открыть на 181 день или 387 дней. Минимальная сумма депозита 50 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона.

Оформить вклад «Счастливый» можно онлайн – в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Более подробно с условиями розыгрыша миллиона рублей, повышенной ставки и промовклада «Счастливый» можно ознакомиться на сайте банка.