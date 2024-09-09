КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу МТС Линк

МТС, цифровая экосистема, сообщает о переходе на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций и обучения МТС Линк Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ. Цифровое решение помогает сотрудникам КНИТУ-КАИ в организации дистанционных лекций и семинаров, онлайн-заседаний факультетов, заседаний кафедр, проведении совещаний, а также конференций и межрегиональных форумов.

В данный момент активным пользователем платформы МТС Линк является Цифровая кафедра университета – современный образовательный проект с преимущественно дистанционным форматом обучения студентов и митапами с индустриальными партнерами.

«Удобный и разнообразный функционал платформы полностью закрывает наши потребности в организации учебного процесса и решении административных задач. Быстрая техническая поддержка и возможности масштабирования помогают планировать онлайн-мероприятия практически любого масштаба. Таким образом, МТС Линк стал незаменимым инструментом в повседневной работе подразделения и позволил повысить эффективность работы со студентами», — отметил директор центра «Цифровая кафедра» КНИТУ-КАИ Рустам Мулюков.

«Благодаря положительному опыту использования МТС Линк на Цифровой кафедре, другие подразделения нашего университета также начали использовать эту платформу, в особенности для организации учебных процессов основного образования», — поделился проректор по цифровой трансформации КНИТУ-КАИ Игорь Аникин.