КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу МТС Линк
Фото: КНИТУ-КАИ
МТС, цифровая экосистема, сообщает о переходе на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций и обучения МТС Линк Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ. Цифровое решение помогает сотрудникам КНИТУ-КАИ в организации дистанционных лекций и семинаров, онлайн-заседаний факультетов, заседаний кафедр, проведении совещаний, а также конференций и межрегиональных форумов.
В данный момент активным пользователем платформы МТС Линк является Цифровая кафедра университета – современный образовательный проект с преимущественно дистанционным форматом обучения студентов и митапами с индустриальными партнерами.
«Удобный и разнообразный функционал платформы полностью закрывает наши потребности в организации учебного процесса и решении административных задач. Быстрая техническая поддержка и возможности масштабирования помогают планировать онлайн-мероприятия практически любого масштаба. Таким образом, МТС Линк стал незаменимым инструментом в повседневной работе подразделения и позволил повысить эффективность работы со студентами», — отметил директор центра «Цифровая кафедра» КНИТУ-КАИ Рустам Мулюков.
«Благодаря положительному опыту использования МТС Линк на Цифровой кафедре, другие подразделения нашего университета также начали использовать эту платформу, в особенности для организации учебных процессов основного образования», — поделился проректор по цифровой трансформации КНИТУ-КАИ Игорь Аникин.
«Татарстан отличается высоким уровнем цифровизации, в том числе в сфере образования. МТС Линк уже используют ведущие ВУЗы региона, например, Казанский федеральный университет, Казанский ГМУ и Университет Иннополис. Это удобное и быстрое решение, его легко развернуть, настроить и начать применять. К тому же, ряд функций МТС Линк работает на основе искусственного интеллекта, что в том числе важно для технологических университетов, таких как КНИТУ-КАИ. Уверен, наша платформа станет надежным помощником студентов и сотрудников университета», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.
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