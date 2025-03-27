Клиенты отделения «Банк Татарстан» Сбербанка в 3 раза чаще открывали обезличенные металлические счета в 2024 году

Новые ОМС оформили почти 14,7 тысяч раз общим объемом 181 млн рублей.

По итогам 2024 года жители Татарстана открыли в Сбербанке в 3 раз больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем годом ранее. Сумма вложений в драгоценные металлы в обезличенной форме в 1,7 раз превысила показатели предыдущего года. Всего на конец прошлого года жители республики сохраняют на ОМС в Сбере более 4,2 млрд рублей.

Самая высокая динамика была отмечена в октябре, когда жители Татарстана вложили в ОМС в 3 раза больше, чем в предыдущем году.