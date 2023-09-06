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Клиенты крупного оператора связи cмогут обменять минуты на билеты в музеи Казани и еще шести городов России

Клиенты крупного оператора связи cмогут обменять минуты на билеты в музеи Казани и еще шести городов России

Фото: пресс-служба Tele2

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Оператор связи Tele2 совместно c Tiburon Research провели исследование и выявили, что в топ-4 самых популярных культурно-досуговых мест за последний год входят кинотеатры (70%), музеи и выставки (58%), дни города и городские праздники (51%), театры (46%). Поддерживая интерес клиентов к искусству, в начале 2023 года оператор связи реализовал свою уникальную механику «обмен минут» в партнерстве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Акция стала популярной у абонентов – они обменяли на билеты более 15 млн минут.

Оператор связи запускает вторую волну культурного обмена. Теперь минуты можно потратить в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске и Туле. Принять участие в акции могут абоненты всех регионов – для этого нужно выбрать город и музей, обменять накопленные минуты в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» на QR-код (билет) или промокод.

Казанцы могут обменять минуты на билеты в Музей изобразительных искусств РТ, Центр «Эрмитаж-Казань», Национальный музей РТ, Музей естественной истории Татарстана и Центр Artplay Media. Акция продлится до 9 октября 2023 года, а полученными промокодами или билетами важно воспользоваться до 23 октября.

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