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Каждая пятая DDoS-атака на компании из сферы ТЭК в октябре пришлась на Татарстан

Компания RED Security, открытая экосистема реше...

Фото: freepik.com

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Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 года в октябре количество атак этого вида в сфере ТЭК выросло в 3 раза. 20% всех региональных DDoS-атак было совершено на ресурсы нефтегазовых и энергетических предприятий Приволжского федерального округа, базирующихся в Казани.

Около половины всех региональных DDoS-атак в сфере ТЭК пришлось на сайты компаний Сибирского федерального округа. Здесь лидером стал Красноярск, также были отмечены атаки на интернет-ресурсы предприятий Иркутска. 27% DDoS-атак велось на ТЭК Северо-Западного федерального округа, где основной удар был направлен на веб-ресурсы организаций Санкт-Петербурга. Аналитики отмечают, что столь резкий скачок может быть вызван сезонным ростом значимости данной сферы для жизни страны в период наступления холодов.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растет и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях – вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищенности ИТ-ресурсов субъекта КИИ», – подчеркнул технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

Другой немаловажный фактор, повышающий интерес злоумышленников к данной сфере, связан с интенсивной цифровизацией нефтегазовых и энергетических предприятий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 году вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 годом. Высокая цифровизация неминуемо влечет за собой рост объема уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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