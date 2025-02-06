Казанский кампус «Школы 21» отмечает первый юбилей – 5 лет

«Школа 21» в Казани отмечает пятилетний юбилей. За это время в школу цифровых технологий от Сбера было подано около 115 тысяч заявок на получение востребованной ИТ-профессии.Выпускники кампуса получили работу в успешных компаниях, включая Сбер, Ак Барс Диджитал, Инкомсистем, ICL Soft, АО «ОЭЗ «Иннополис», Innostage, МТС, Wildberries и в других. При этом почти 90% выпускников «Школы 21» остаются жить и работать в Татарстане, подтверждая статус «Школы 21», как одного из ключевых игроков ИТ-индустрии в республике.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Школа 21» вносит огромный вклад в цифровую трансформацию Татарстана. В условиях высокой востребованности ИТ-специалистов она стала одной из ключевых образовательных площадок для индустрии: это доступная точка входа в профессию. С другой стороны, «Школа 21» удерживает неизменно высокий уровень качества образования. 100% трудоустройство выпускников ИТ-компании Татарстана – лучшее доказательство успехов казанского кампуса «Школы 21».

Поступить на основное обучение в «Школе 21» может любой желающий с 18 лет. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev — или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код не обязательно: кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA).

Участники «Школы 21» учатся работать над своими проектами индивидуально и в командах, а также проходят обязательную стажировку в крупных ИТ-компаниях республики.

Сейчас в кампусе обучается 1200 участников, и для половины из них программирование стало абсолютно новым опытом, который они осваивают с нуля.

Юлия Вершинина, руководитель кампуса «Школы 21» в Казани:

«За пять лет в Татарстане мы стали одной из главных точек входа в ИТ. И это история не только про качество образования, но еще и про мягкую интеграцию в индустрию: кампус «Школы 21» находится рядом с ИТ-парком и стал заметной частью татарстанского ИТ-кластера, поэтому наши участники могут присоединиться к профессиональному сообществу еще во время учебы. Кроме того, обучаясь профессии, участники прокачивают и «мягкие» навыки: учатся планировать время, работать в команде, получают опыт публичных выступлений. Это, однозначно, работает на востребованность наших выпускников и делает их конкурентными специалистами на рынке».

«Школа 21» в Казани была открыта второй в стране. Больше половины участников младше 25 лет, примерно треть – в возрасте от 25 до 34 лет, 10% – старше 34 лет. Самому старшему – 63 года. Доля девушек среди всех участников составляет 23%.

46% участников – жители Казани и Татарстана, остальные – представители других российских регионов и иностранных государств. В казанском кампусе школы обучаются граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Египта, Ирака, Алжира, Вьетнама, Йемена, Республики Беларусь, Азербайджана, Республики Куба. Широкая география участников во многом обусловлена привлекательностью Татарстана.

«Школа 21» в Казани активно сотрудничает с представителями бизнеса, индустрии и государственного сектора в регионе. Ключевой партнер – Минцифры Татарстана. В 2024 году в партнерстве с казанским ИТ-парком и технохабом Сбера «Школа 21» провела первую республиканскую ИТ-конференцию «Татар Сан». Вместе с Агентством инвестиционного развития РТ школа регулярно принимает гостей и партнеров из других стран и регионов в рамках бизнес-миссий. А благодаря сотрудничеству с Министерством по делам молодежи РТ и Лигой студентов Татарстана «Школа 21» интегрируется в общественно-значимые молодежные события.

Стоит добавить, что также прокачать свои ИT-навыки, получить новые знания и выиграть ценные призы можно на конкурсе «Цифровой марафон», который проводит Сбер вместе со «Школой 21» и компанией «Нетология». Участвовать в нем могут все желающие старше 18 лет, независимо от уровня знаний в программировании. Общий призовой фонд — более 3 млн рублей.