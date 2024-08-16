Казанские блогеры попали в число лидеров на новой видеоплатформе NUUM

Столица Татарстана наряду с другими крупными российскими регионами вошла в топ-10 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. При этом Казань выпала из списка лидеров по общему количеству пользователей и загруженного контента на веб-версии новой российской платформы. По этим показателям первая пятерка выглядит таким образом:

Топ-5 городов по количеству пользователей видеоплатформы NUUM:

Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Нижний Новгород Екатеринбург

Топ-5 городов по количеству загруженного российскими пользователями контента на NUUM:

Москва Волгоград Санкт-Петербург Краснодар Нижний Новгород

На первую пятерку лидеров по контенту приходится около 600 000 загруженных видеороликов. Больше всего пользователи из этих городов выбирают на видеоплатформе категории «Кино и анимация», «Кино и сериалы», «Развлечения и юмор», «Животные» и «Юмор».

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.