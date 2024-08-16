Казанские блогеры попали в число лидеров на новой видеоплатформе NUUM
Фото: пресс-служба ПАО МТС
Столица Татарстана наряду с другими крупными российскими регионами вошла в топ-10 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. При этом Казань выпала из списка лидеров по общему количеству пользователей и загруженного контента на веб-версии новой российской платформы. По этим показателям первая пятерка выглядит таким образом:
Топ-5 городов по количеству пользователей видеоплатформы NUUM:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Ростов-на-Дону
- Нижний Новгород
- Екатеринбург
Топ-5 городов по количеству загруженного российскими пользователями контента на NUUM:
- Москва
- Волгоград
- Санкт-Петербург
- Краснодар
- Нижний Новгород
На первую пятерку лидеров по контенту приходится около 600 000 загруженных видеороликов. Больше всего пользователи из этих городов выбирают на видеоплатформе категории «Кино и анимация», «Кино и сериалы», «Развлечения и юмор», «Животные» и «Юмор».
NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.
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