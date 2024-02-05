Казань вошла в десятку рейтинга бюджетных направлений для отдыха в феврале

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в феврале. Аналитики отобрали двадцать наиболее популярных городов по количеству бронирований, среди которых в ТОПе бюджетных направлений Казань заняла десятое место.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, средняя цена на объекты размещения по России в феврале составляет 5 800 рублей в сутки для двоих. Отличную возможность для путешествия в этом месяце создают длинные выходные с 23 по 25 февраля, когда можно отправиться в короткую поездку или, добавив несколько дополнительных дней, устроить более длительный отпуск.

Эксперты проанализировали цены в двадцати наиболее популярных городах по количеству бронирований и составили рейтинг из десяти направлений с самым бюджетным жильем. Казань замыкает десятку со средней стоимостью жилья 5 600 рублей за сутки.

Лидером списка стал Калининград со стоимостью размещения в среднем 4 300 рублей в сутки на двоих. Почти за такую же цену (4 400 рублей) можно забронировать отели в Екатеринбурге. Тройку бюджетных лидеров замыкают Тула и Самара со средним ценником 4 500 рублей. Относительно недорого (ниже, чем в среднем по России) стоит размещение в Санкт-Петербурге – средний ценник составляет 4 700 рублей в сутки на двоих, в Адлере – 5 100 рублей в сутки. Февраль считается лучшим сезоном для байкальского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета – проживание в городе в среднем стоит 5 500 рублей в сутки.

ТОП-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале: