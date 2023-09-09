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Казань и Нижний Новгород вошли в топ-10 по количеству заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту AIChallenge

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Продолжается командный этап AIChallenge— международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) от Сбераи Альянса в сфере искусственного интеллекта. Конкурс объединяет детей со всего мира и помогает начать использовать технологии ИИ, в том числе для решения задач,актуальныхдлябизнеса.

Сегодня в AIChallenge принимают участие ребята из 35 стран мира, в том числе Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. Российские города лидируют по количеству заявок на конкурс, среди которых Казань и Нижний Новгород, занявшие 6 и 8 места соответственно.

Кейсы для конкурса предоставили компании Альянса в сфере искусственного интеллекта, который объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития искусственного интеллекта в России.

Во время командного этапа участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса: медицине от Лаборатории искусственного интеллекта Сбера, креативных индустрияхот SberAI, эффективномпроизводствеот Северстали, анализе изображения и видео от VK, сельском хозяйствеот Уралхима.

Все этапы AIChallenge проводятся на AllCups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и IT-чемпионатов.

На сегодняшний день самая популярная у участников конкурсазадача— по направлению «Медицина». Её авторы — эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из основных причинсмертности в России и мире, поэтому их ранняя диагностика способна кардинально сократить смертность населения и в целом повысить общий уровень долголетия нации.Участникам предлагается построить ML-модель,позволяющую диагностировать сердечные патологии по ЭКГ-сигналам.

Участники до 18 лет вне зависимости от того, где они находятся, могут пройти регистрацию до 27 сентября 2023 года включительно и принять участие в конкурсе.

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