«Картина поражает с первых минут»: как в Казани прошла премьера сериала «ГДР»

В Казани прошла премьера сериала «ГДР». В основу картины легли реальные события 1989-1990 годов. По сюжету детективной драмы, произойдёт столкновение разведки разных стран, которые охотятся за архивом ГДР. Главный герой — Александр Нечаев обязан добраться до него раньше остальных. Но его судьба не так легка. Советский разведчик параллельно с расследованием, должен разобраться со своей любовной драмой и при этом чётко выполнить поставленную работу. Зрителю предстоит выяснить, сможет ли Нечаев справиться со всеми сложностями и разгадать отнюдь не простые загадки.

«Я смотрела на одном дыхании»

Tele2 совместно с Wink презентовали две первых серии. На мероприятии были представители СМИ, блогеры и лидеры мнений. Зал смотрел премьеру затаив дыхание. В центре современной культуры «Смена» царила волнительная, но в то же время восторженная атмосфера.

«С первых минут я увлеклась этой картиной. Александр — главный герой сериала покоряет сердца зрителей. Ему хочется сопереживать, сострадать и восхищаться. Стойкости героя можно только позавидовать. Это действительно хорошо снятое кино, которое стоит посмотреть каждому. Тут и советский быт, который сразу переносит тебя в детство, и психология людей того времени, и самое главное, люди понимают, какое непростое время тогда было», — говорит восторженный зритель Алина.

Фото: пресс-служба Tele2

Все действия разворачиваются в Берлине и Москве, где герои ведут сложную игру, противостоят врагам и пытаются защитить безопасность страны.

«Мы повторим успех «Слова пацана»

Режиссером картины стал Сергей Попов, роли исполнили Александр Горбатов, Евгений Харитонов, Александр Голубев, Татьяна Лютаева, Дарья Урсуляк и многие другие. Команда проекта рассчитывает повторить успех «Слово пацана. Кровь на асфальте», который вышел на видеоплатформе в конце прошлого года Wink.

Фото: пресс-служба Tele2

Премьера сериала «ГДР» состоялась 16 февраля, на видеосервисе Wink. Однако казанской аудитории удалось увидеть первые серии в числе первых. Tele2 привезла сериал в Казань на фоне растущего интереса пользователей Татарстана к сервисам оператора, включающим в себя доступ к видеоплатформам. Так, за 2023 год абоненты Tele2 из РТ обменяли 1 миллион 18 тысяч минут на кино, это примерно 6800 фильмов, продолжительностью по 2,5 часа. Более того, татарстанцы стали вдвое чаще подключать мультиподписку MiXX, куда входит доступ на Wink.

«В сферу кино Tele2 пришла далеко не сегодня. На протяжении нескольких лет мы организовываем различные киноплощадки, кинопарковки. Только в прошлом году в Казани и Набережных Челнах мы показали порядка 120 фильмов, эти встречи посетили около 8 тысяч человек», — рассказал директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

Фото: пресс-служба Tele2

В рамках паблик-тока сериал обсудили и казанские эксперты в сфере киноиндустрии. Участники затронули тему интереса к сериалам в целом, запрос современного общества на рефлексию 1980-х и, конечно, масштаб и зрелищность съемок – как новый этап киноиндустрии.

«Современное сериальное кино достойно уважения, оно затрагивает различные темы, предлагает широкую жанровую палитру, пробует, рискует, экспериментирует, живо откликается на запросы публики. Создатели сериалов открывают новые имена и задействуют талантливых, но еще не получивших широкой известности актеров, одновременно новые возможности появляются у артистов прошлой эпохи: их роли интересны, неожиданны. Динамика сериального производства и понятная механика сбыта привлекает инвестиции, в сериалах реализуются талантливые сценаристы, режиссеры», — рассказала директор кинопремии «Золотая тарелка» Альбина Нафигова.

Интересный факт: в фильме зрителей ждут более 160 трюковых сцен, которые реализовали 363 каскадера. Поэтому любители экшена точно не заскучают.