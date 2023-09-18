Как автонакопления незаметно накопят на мечту

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Для многих жителей Татарстана накопить деньги - очень большая проблема. Люди зачастую считают, что откладывать им нечего. Но можно откладывать и без активного участия в этом процессе. Все это стало доступно благодаря сервису «Автонакопление» от Сбера. Благодаря ему вы получаете возможность копить деньги, не прилагая никаких усилий - сервис все делает сам: посчитает и переведет на открытый депозит, либо накопительный счет, в зависимости от того, что вы выбрали в настройках.

Сейчас в интернет-банке, а также в приложении Сбербанк Онлайн доступно пять вариантов автонакопления:

По расписанию

Данная копилка позволяет раз в месяц переводить выбранную вами сумму, подходит для тех, у кого стабильный доход.

% от дохода

Данная копилка будет переводить выбранный вами процент от получаемых доходов.

% от расходов

Если хотите, чтобы накопления были незаметными, то данный вариант копилки будет суммировать все ваши траты и переводить заданный процент от них.

Копилка для сдачи

Копилка будет переводить сдачу на ваш счет. Например, вы купили продуктов на 323 рубля, копилка округлит в большую сторону до 350 рублей, т.о. 27 рублей переведет на счет.

52 недели

Эта копилка будет еженедельно откладывать выбранную вами сумму на протяжении 52 недель. Каждую неделю на счет будет переводится сумма больше, чем предыдущая. И в конце срока вы будете приятно удивлены накопленной сумме.

Накопить на мечту может быть проще, чем кажется. Осталось воспользоваться сервисом «Автонакопление» в Сбербанк Онлайн. Более подробную информацию можно посмотреть в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Инвестиции» или в любом офисе Сбера на территории республики.

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