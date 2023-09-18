Как автонакопления незаметно накопят на мечту
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Для многих жителей Татарстана накопить деньги - очень большая проблема. Люди зачастую считают, что откладывать им нечего. Но можно откладывать и без активного участия в этом процессе. Все это стало доступно благодаря сервису «Автонакопление» от Сбера. Благодаря ему вы получаете возможность копить деньги, не прилагая никаких усилий - сервис все делает сам: посчитает и переведет на открытый депозит, либо накопительный счет, в зависимости от того, что вы выбрали в настройках.
Сейчас в интернет-банке, а также в приложении Сбербанк Онлайн доступно пять вариантов автонакопления:
- По расписанию
Данная копилка позволяет раз в месяц переводить выбранную вами сумму, подходит для тех, у кого стабильный доход.
- % от дохода
Данная копилка будет переводить выбранный вами процент от получаемых доходов.
- % от расходов
Если хотите, чтобы накопления были незаметными, то данный вариант копилки будет суммировать все ваши траты и переводить заданный процент от них.
- Копилка для сдачи
Копилка будет переводить сдачу на ваш счет. Например, вы купили продуктов на 323 рубля, копилка округлит в большую сторону до 350 рублей, т.о. 27 рублей переведет на счет.
- 52 недели
Эта копилка будет еженедельно откладывать выбранную вами сумму на протяжении 52 недель. Каждую неделю на счет будет переводится сумма больше, чем предыдущая. И в конце срока вы будете приятно удивлены накопленной сумме.
Накопить на мечту может быть проще, чем кажется. Осталось воспользоваться сервисом «Автонакопление» в Сбербанк Онлайн. Более подробную информацию можно посмотреть в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Инвестиции» или в любом офисе Сбера на территории республики.
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