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К Новому году: клиенты могут подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

К Новому году: клиенты могут подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2 в Татарстане предлагает новым клиентам подключить со скидкой 50% премиальный тариф Black. Эксклюзивный продукт дает абонентам большой пакет минут и трафика, домашний интернет бесплатно на целый квартал, а мультиподписку MiXX – за ноль рублей на месяц. Тариф с доступом к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv идеально подойдет любителям сериалов, а обслуживание на выделенной линии гарантирует персонализированный подход в сервисе.

Tele2 запустила новогоднее предложение для новых клиентов: они могут подключить премиальный тариф Black по цене обычного. Он ориентирован на активных пользователей цифровых услуг, любителей кино и всех, кто ждет от своего оператора индивидуального обслуживания. Абоненты получают все преимущества продуктового хита за полцены: например, в Татарстане тариф доступен за 350 рублей вместо привычных 700.

Эксклюзивная новогодняя версия Black для новых клиентов включает 50 Гб и такой же пакет интернет-трафика дополнительно каждый третий месяц. В числе преимуществ – возможность бесплатно пользоваться мультиподпиской MiXX месяц, а домашним интернетом – целых три.

Тариф включает безлимит на Youtube, Telegram и WhatsApp, доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv. Клиенты, привыкшие к традиционным сервисам, могут не ограничивать себя в звонках: в пакете есть 1000 минут и безлимитные вызовы внутри сети. Наконец, клиенты получают международный роуминг без доплат – в тариф по умолчанию включена услуга «Безлимитные мессенджеры за границей», которая позволяет использовать все основные мессенджеры в поездках за рубеж без ограничений.

Как премиальные клиенты пользователи Black могут получить моментальное решение вопросов на выделенной линии. Мультиподписка MiXX дает дополнительные 50 Гб трафика, доступ к каталогу «Литрес» и «VK Музыке», 10%-ю скидку на Lamoda.

Новогоднее предложение действует в большинстве регионов Tele2, подробнее на сайте.

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