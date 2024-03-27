Важное в РТ
· Служба новостей

Искусственный интеллект увеличил надежность сети билайна

Искусственный интеллект увеличил надежность сети билайна

Изображение от jannoon028 на Freepik

Подписаться в Telegram

erid: LatgBfMLg

В начале 2023 года билайн запустил новую технологию, которая на основе искусственного интеллекта увеличивает стабильность работы сети. Она называется «Виртуальный эксперт» и помогает решать разные инциденты, до того, как их влияние почувствуют клиенты. За 2023 год виртуальный эксперт в 3 раза снизил количество случаев, в которых скорость мобильного интернета по разным причинам могла замедляться.

«Виртуальный эксперт» помогает техническим специалистам билайна поддерживать надежную работу сети. Под его круглосуточным наблюдением находится 150 тысяч базовых станций, расположенных по всей стране. Виртуальный эксперт одновременно контролирует и анализирует более 30 различных параметров и тут же отправляет информацию техническим специалистам билайна.

Проделывать одновременно такой объем работы ему помогают современные технологии на базе искусственного интеллекта. Одна из них – алгоритмы машинного обучения. «Виртуальный эксперт» постоянно совершенствуется, запоминает все происходящее на сети и анализирует причины, которые могут привести к замедлению скорости мобильного интернета. Благодаря непрерывному обучению, «Виртуальный эксперт» не просто оперативно фиксирует отклонения от нормальной работы, а прогнозирует их и помогает устранить до появления.

Таким образом, он повышает надежность сети и помогает клиентам быть на связи с близкими. В решении этой задачи «Виртуального эксперта» дополняют другие технологии, которые в билайне называют «умной сетью». С помощью них мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически оптимизируется под различные обстоятельства, качество голосового вызова увеличивается, а также происходят другие улучшения, подробнее о которых можно прочитать здесь.

* VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE) - действует при технической возможности подключения для ряда устройств. LTE - Long-Term Evolution, букв. «долговременное развитие». «Умная сеть» билайна - комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Скорость мобильного интернета и качества услуг связи могут зависеть от множества факторов. Подробнее об услугах связи билайна – beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом"

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

травля тараканов в москве с гарантией санслужба

Новости Казани

день назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

разработка мобильных приложений недорого в Москве

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

23 часа назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

19 часов назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

9 минут назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Гид по скидкам Казани

49 минут назад

Женский форум: редакция раскрывает секреты, о которых вы не знали

Новости Казани

3 часа назад

К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют Дом Пальчиковой-Лихачевой

Новости Казани

4 часа назад

На улицы Казани выставят 5 тысяч электросамокатов и 290 велосипедов
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
7 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанца закрыли на 9 лет за развратные действия с девочками в Калуге

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидается сильная метель с дождем

Новости Казани

17 часов назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
5 дней назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.