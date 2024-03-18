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Искусственный интеллект поможет татарстанским компаниям в развитии бизнеса

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Эксперты Сбера в области ИИ провели во Казани конференцию для компаний в сфере недвижимости, торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства

Сбер провел в Казани конференцию в формате бизнес-завтрака для компаний в сфере недвижимости, торговли и промышленного и сельскохозяйственного производства. Эксперты рассказали о роли больших данных и аналитики в решении бизнес-проблем, трендах развития различных отраслей и новейших технологиях искусственного интеллекта, которые уже сейчас можно внедрить в бизнес.

Специалисты СберАналитики представили платформу «Навигатор» для визуализации данных, с помощью которой пользователи могут создавать интерактивные аналитические панели (дэшборды) и онлайн-отчеты.

«Навигатор» - это полностью отечественная платформа бизнес-аналитики, включенная в реестр МинЦифры. Решение можно интегрировать с внутренними и внешними источниками данных, оно поддерживает более 70 форматов представления данных и помогает получить любой необходимый уровень детализации, факторный анализ, наглядное представление связей и причин.

Эксперты Сбер Бизнес Софт на примере реализованных кейсов рассказали о практическом применении сервисов на базе ИИ в различных отраслях. Оцифровка и распознавание документов, прогнозирование спроса, речевая и видеоаналитика, агромониторинг и контроль дефектов на производстве – эти и другие решения на основе ИИ-технологий доказали свою эффективность и могут быть адаптированы под нужды конкретного бизнеса. Так, например, внедрение решения по прогнозированию спроса для одного из клиентов позволило уменьшить затраты на списание скоропортящихся продуктов на 15%.

Платформа Process Mining от Сбера анализирует бизнес-процессы в компании с помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения. Process Mining позволяет увидеть различные аномалии в процессах, влияющие на эффективность работы подразделений, находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процессов.

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