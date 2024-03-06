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«Игры Будущего» спровоцировали пятикратный рост интернет-трафика

«Игры Будущего» спровоцировали пятикратный рост интернет-трафика

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность пользователей в сети в дни проведения первого международного фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани. По оценке оператора, на главной площадке соревнований МВЦ «Казань-Экспо» интернет-трафик вырос в пять раз, голосовой - в два раза.

За 12 дней, которые продолжались «Игры Будущего» интернет-трафик в столице Татарстана вырос на 15%. Из восьми площадок турнира больше всего трафика участники и гости соревнований использовали в ИТ-парке имени Башира Рамеева, где проходили суперфинал по дисциплине speedrun, а также соревнования по программированию. Всего здесь было скачано более 8500 ГБ. На втором месте рейтинга интернет-активности активности посетителей и спортсменов оказался экстрим-парк «Урам», где состоялись соревнования по фиджитал-BMX и виртуальным велогонкам. На этой локации клиенты оператора использовали свыше 2600 ГБ.

На главной арене состязаний в «Казань-Экспо» в дни проведения «Игр Будущего» интернет-трафик в сети оператора вырос в пять раз, участники и болельщики соревнований использовали здесь свыше 2000 ГБ. МВЦ также стала площадкой, где зрители и спортсмены наиболее активно разговаривали по мобильным телефонам. Голосовой трафик в сети Tele2 вырос в 2 раза, в целом клиенты оператора проговорили свыше 2000 часов.

Всплеск пользовательской активности был зафиксирован во время церемонии закрытия «Игр Будущего»: 18% объема всего использованного за 12 дней трафика было скачано именно в этот период, здесь же специалисты зафиксировали максимальные значения голосового общения - около 300 часов разговоров. Если учесть, что продолжительность одной сторис в VK составляет 15 секунд и не должна превышать 5 МБ, зрители церемонии закрытия турнира использовали интернет-трафик, которого хватило бы на 70 000 сторис.

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