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Группа ВТБ: Открыта регистрация на XI Югорский лыжный марафон

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XI Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля 2024 года. Особенностью этого года должен стать необычный финиш марафонцев, которые побегут 50 км классическим стилем: они будут финишировать в городском парке «Долина ручьев». Масштабное мероприятие поддержит Группа ВТБ, продолжая многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона. Регистрация участников на сайте марафона уже открыта.

В этом году организаторы марафона перенесли обе гонки на выходные дни, что позволит увеличить количество участников старта. В первый день, субботу 6 апреля, любители лыжного спорта смогут пройти свободным стилем на выбор любую из трех дистанций: 5, 25 или 50 км. В отличие от предыдущих марафонов, в этом году гонка будет с раздельным стартом. Во второй день, воскресенье 7 апреля, спортсмены пробегут 25 и 50 км классическим стилем. Старт будет в пойме реки Горная, а финишируют участники уже в «Долине ручьев».

Участие в забеге на 5 км в основной день старта 6 апреля может принять любой желающий, оплативший регистрационный сбор и зарегистрировавшийся на сайте марафона – ugraloppet.ru. На дистанцию 25 км допускаются лыжники старше 15 лет, на 50 км – старше 19 лет, также оплатившие регистрационный сбор. До конца января действует льготная стоимость заявки, кроме того, желающие получить именной нагрудный номер могут до 1 февраля заказать его за дополнительную плату при регистрации.

«Ханты-Мансийск уже в 11-й раз станет лыжной столицей России. Уверен, что для многих любителей спорта Югорский марафон – добрая и обязательная традиция, яркое закрытие лыжного сезона. Поддержка такого прекрасного семейного спортивного праздника соответствует ценностям, принятым в группе ВТБ. В прошлом году марафон установил рекорд по количеству участников, надеюсь, что в этом году мы возьмем новую высоту», – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие» (Группа ВТБ). В прошлом году в Ханты-Мансийск приехали лыжники из 61 региона России. На старт вышло 3,8 тыс любителей лыжного спорта.

В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и другие.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2024 - медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru, а также Metaratings.ru.

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