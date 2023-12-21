Важное в РТ
· Служба новостей

Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес

Подписаться в Telegram

Почти половина жителей Приволжского федерального округа (49%) предпочли бы начинать свой бизнес командой не более 2-5 человек. Каждый третий хотел бы вести его с членами семьи, а 74% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Треть приволжан полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Также 36% считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Лишь 2% уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 24%, для начала своего дела возраст значения не имеет.

Почти каждый третий участник опроса (29%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов. 6% предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 16% - 100-500 тысяч рублей, 13% от полумиллиона до 1 миллиона, 8% свыше одного миллиона рублей. 28% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом.

Более жителей ПФО (52%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 18% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. По мнению 12%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. 6% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. 11% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

«Россияне отмечают положительную роль государства в поддержке начинающего бизнеса, и мы подтверждаем это, получая многочисленные отзывы от наших клиентов-предпринимателей из разных регионов страны», — отметила руководитель блока МСБ банка «Открытие» Светлана Сырцова.

Каждый второй участник опроса (49%) видит в своей стартовой бизнес-команде не более 2-5 человек. 12% опрошенных хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 9% готовы стартовать с командой из 5-10 человек, 3% с командой свыше 10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

29% приволжан начали бы свой бизнес с членами семьи. С профессионалами предпочли бы начать бизнес 18%, с единомышленниками 14%, с друзьями и знакомыми 12%.

Большинство россиян (74%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников («скорее да» 42%, «определенно да» 32%). Лишь 8% не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству («скорее нет» 6%, «определенно нет» 2%).

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бывший тренер «Рубина» Слуцкий возглавит «Шанхай»

Важное в РТ

42 минуты назад

Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес

компания по борьбе с насекомыми

Лонгриды

18 часов назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

стоимость бурения артезианской скважины в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Меня также преследовали»: актриса Екатерина Волкова высказалась о «Слове пацана»

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамском районе в 9,5 раз упало количество жалоб на качество воздуха

Новости Татарстана

22 часа назад

Семья участника СВО получила новую квартиру в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки задержано 34 пьяных водителя

Новости Татарстана

16 часов назад

В татарстанской компании были проведены обыски
Лонгриды
18 часов назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Интересное в Казани

32 минуты назад

«Газпромнефть – Битумные материалы» и научное сообщество объединят усилия для разработки новых государственных образовательных стандартов

Важное в РТ

42 минуты назад

Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес

Новости Татарстана

час назад

Из-за взрыва газа в Осиново пострадали 4 человека

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске ушел из жизни заслуженный учитель Татарстана Альфис Хузин
После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом
Лонгриды
2 дня назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамском районе в 9,5 раз упало количество жалоб на качество воздуха

Новости Татарстана

16 часов назад

В татарстанской компании были проведены обыски

Новости Татарстана

16 часов назад

Из Нижнекамска в зону СВО отправилось 17 человек
ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов
Интересное в Казани
6 дней назад

ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов