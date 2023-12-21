Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес

Треть приволжан полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Также 36% считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Лишь 2% уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 24%, для начала своего дела возраст значения не имеет. Почти каждый третий участник опроса (29%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов. 6% предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 16% - 100-500 тысяч рублей, 13% от полумиллиона до 1 миллиона, 8% свыше одного миллиона рублей. 28% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом. Более жителей ПФО (52%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 18% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. По мнению 12%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. 6% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. 11% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя. «Россияне отмечают положительную роль государства в поддержке начинающего бизнеса, и мы подтверждаем это, получая многочисленные отзывы от наших клиентов-предпринимателей из разных регионов страны», — отметила руководитель блока МСБ банка «Открытие» Светлана Сырцова. Каждый второй участник опроса (49%) видит в своей стартовой бизнес-команде не более 2-5 человек. 12% опрошенных хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 9% готовы стартовать с командой из 5-10 человек, 3% с командой свыше 10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос. 29% приволжан начали бы свой бизнес с членами семьи. С профессионалами предпочли бы начать бизнес 18%, с единомышленниками 14%, с друзьями и знакомыми 12%. Большинство россиян (74%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников («скорее да» 42%, «определенно да» 32%). Лишь 8% не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству («скорее нет» 6%, «определенно нет» 2%). * Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.