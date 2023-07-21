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Группа ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

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Более четверти российских автовладельцев меняют машину каждые 4-5 лет. Такие результаты показал совместный опрос* ВТБ и «Открытие Авто». Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет. В ЮФО таких автолюбителей - 34%, а на Дальнем Востоке - чуть менее трети.

Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири: почти четверть из них предпочитают использовать автомобиль до выработки ресурса, следует из опроса. Примерно каждый десятый респондент заявил о том, что меняет машину через 2-3 года после ее покупки. Причем на Дальнем Востоке таких автовладельцев больше, чем в среднем по России – 15%. Ежегодно другое авто приобретают порядка 1% россиян.

Проведенное исследование также показало, что около 40% автовладельцев купили свою первую машину в возрасте 18-25 лет. Еще около четверти решились на покупку, достигнув 26-30 лет. При этом большая часть (57%) опрошенных приобрели свой первый автомобиль на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили его в подарок, а 5% унаследовали.

Число машин, которыми владеют россияне, ожидаемо зависит от возраста респондентов: у молодежи до 35 лет это одна - две машины, представители более возрастной аудитории указывают, что имели в собственности более трех авто (40%). При этом мужчины заявляют, что владели большим числом автомобилей в течение жизни, чем женщины (38% против 20%).

Почти 40% россиян не считают изменение линейки представленных на рынке марок ограничивающим фактором и находят текущий выбор удовлетворительным: 7% покупают или планируют покупку отечественных авто, а 29% предпочитают выбирать авто на вторичном рынке, где выбор остался столь же широким. При этом 59% россиян в этом году изменили планы по покупке машины из-за текущей ситуации на рынке, так как снизилось предложение новых т/с.

«Несмотря на серьезные вызовы для отечественного авторынка, с которыми он столкнулся в прошлом году, уровень автомобилизации в России растет. По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей, в этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. На этом фоне мы фиксируем активный спрос на автокредиты, которые помогают клиентам осуществить планы. В первом полугодии россияне заняли на покупку машин рекордные 606 млрд рублей, что на 19% превышает результат первой половины рекордного 2021 года. Факторами роста выступают отложенный спрос 2022 года, активное проникновение китайских брендов, а также увеличение интереса к отечественным авто: их доля в продажах выросла в 1,5 раза», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«В ближайшее время цены на могут продолжить корректироваться, поэтому имеет смысл присмотреться к представленным на рынке вариантам. В пределах 1,5 млн рублей из машин эконом-сегмента можно выбрать любые марки на первичном и вторичном рынке, на них есть альтернативные запчасти. Владеть премиальными автомобилями за 1,5-2,5 млн рублей будет дороже: в целом, на них налажен параллельный импорт, но запчасти приходится ждать уже дольше. В долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на китайские бренды - из-за количества сервисных центров и стабильной доступности комплектующих. К примеру, Haval Jolion, Geely Coolray, Haval F7, Chery Tiggo 4 из-за своей популярности представлены в большом количестве и в сегменте новых авто, и на «вторичке», а значит, есть из чего выбрать. Кроме этого, все больше автопроизводителей из КНР предлагают выгодные субсидии при кредитовании своих брендов», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

*В опросе «Открытия Авто» и ВТБ приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие автомобиль в собственности или планирующие его приобрести. Репрезентативная выборка охватила свыше 1,5 тысяч человек.

Справка:

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие».

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