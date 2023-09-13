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Греф: справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей

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Курс рубля неоправданно занижен, его справедливый уровень составляет 80-85 рублей за доллар США, рассказал в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня", - сообщил он в эфире ведущей Наиле Аскер-заде.

Греф предположил, что при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования ситуации курс достигнет этого уровня. Причиной ослабления курса рубля глава Сбербанка назвал высокий импорт и отток капитала из России.

«Я бы сказал, что здесь не учитываются два фактора. Первый фактор - это резкий рост импорта, который в прошлом году был очень сильно ограничен, и это фактор большого спроса на валюту. И второе - это отток капитала», - прокомментировал он.

Греф затронул и ситуацию с экспортом, обозначив, что доходы от него действительно сократились по сравнению с прошлым годом, так как тогда были высокие цены на эти товары.

«Если посмотреть на цены - и на сырье, и на нефть, то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции», - добавил он.

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