Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске бесплатного гастрономического путеводителя по волжской кухне от МТС Travel. По данным Big Data, «соседский» туризм занимает почти четверть от всех поездок в Самарскую область и самые активные в этом рейтинге – татарстанцы. Теперь во время поездок в Самару, жителей республики будет сопровождать цифровой путеводитель, который расскажет о популярных ресторанных локациях, подскажет какие гастрономические сувениры привезти и в каких отелях региона удобно остановиться для совершения гастропутешествия.

В путеводителе собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей. Здесь можно найти рестораны с видом на Волгу, мясные, рыбные, семейные заведения, атмосферные места для завтраков, колоритные и экзотические локации и точки для быстрого перекуса, а также подборки винных и пивных баров. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях. В создании онлайн-гида приняли участие региональные эксперты ресторанной и туристической отрасли, фудблогеры. В путеводителе можно найти их советы и рекомендации в области гастрономии и туристического отдыха в Самарской области.

«Татарстан входит в пятерку регионов, откуда в Самару приезжает больше всего гостей. В среднем путешественники проводят в области 3,5 дня, поэтому наш гастрогид станет удобным помощником в поездке и поможет сориентироваться в многообразии вкусов и особенностей волжской кухни. Ссылка на гастрогид иногородние абоненты МТС будут получать в приветственном SMS-сообщении, а абоненты других операторов смогут открыть его по прямой ссылке,- рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Гастрогиды от МТС Travel, помимо Самары, уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске и Петропавловске-Камчатском, а до конца 2024 года они появятся еще в ряде крупных российских городов.

Справка

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».