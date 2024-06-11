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Эксперты Сбера рассказали о хеджировании процентных и валютных рисков

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Сбер организовал для представителей бизнеса Набережных Челнов деловую встречу на тему: «Инструменты повышения финансовой стабильности – хеджирование процентных и валютных рисков». В мероприятии приняли участие 30 клиентов региона и эксперты банка.

Участники обменялись аналитикой о состоянии экономики и прогнозами финансового рынка России. В рамках первой панельной дискуссии прошло обсуждение возможностей хеджирования процентного риска в случае роста ключевой ставки. В рамках второй дискуссии участники ответили на вопросы о возможностях управления валютным риском.

Никита Лощилов, исполнительный директор управления глобальных рынков Волго-Вятского банка Сбербанка:
«На финансовом рынке доля кредитов компаний с плавающими ставками за последние два года сильно выросла. При этом Сбер предлагает своим клиентам инструменты хеджирования процентного риска. В зависимости от выбранной стратегии, финансовые инструменты помогут защититься от роста стоимости кредита, в случае роста ключевой ставки, и оптимизировать стоимость финансирования. Стоит отметить, что существует опция фиксации ключевой ставки ниже текущего уровня».

Алексей Пылаев, директор управления глобальных рынков Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Высокая волатильность курсов иностранных валют представляет собой один из значительных рисков для компаний, работающих с международными партнерами. Хеджирование валютных рисков позволяет зафиксировать валютный курс на срок сделки. Основным преимуществом для клиента является возможность прогнозирования своих денежных потоков, не отвлекая денежные средства из бизнеса. При этом валютное хеджирование внешнеторговых контрактов доступно не только клиентам Сбера».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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