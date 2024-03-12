Эксперты Сбера рассказали казанским педагогам о способах защиты от мошенничества

В Казани состоялось совещание руководителей образовательных учреждений по вопросам повышения эффективности противодействия дистанционным преступлениям.

В мероприятии приняли участие Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин, руководитель Управления образования Казани Ирек Ризванов, представители антикоррупционного Управления Раиса РТ, МЧС республики, а также Сбербанка.

Эксперты Сбера обсудили с руководителями дошкольных и среднеобразовательных учреждений вопросы роста мошенничеств совершаемых в отношении педагогов и проблеме вовлечения в схемы злоумышленников несовершеннолетних.

Сотрудники банка рассказали собравшимся на какие уловки идут мошенники, чтобы получить доступ к чужим деньгам, как эффективно противостоять психологическим приёмам и защитить свои персональные данные. Также в рамках встречи эксперты ответили на вопросы слушателей: где готовят специалистов по финансовой безопасности, а также какие современные сервисы помогают надёжно защитить средства?

По окончании мероприятия руководитель Управления образования Казани Ирек Ризванов вручил благодарность представителям Сбера за участие в просветительской деятельности, а также пригласил специалистов банка проводить подобные мероприятия во всех образовательных учреждениях города.