Эксперты Сбера рассказали казанским педагогам о способах защиты от мошенничества
В Казани состоялось совещание руководителей образовательных учреждений по вопросам повышения эффективности противодействия дистанционным преступлениям.
В мероприятии приняли участие Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин, руководитель Управления образования Казани Ирек Ризванов, представители антикоррупционного Управления Раиса РТ, МЧС республики, а также Сбербанка.
Эксперты Сбера обсудили с руководителями дошкольных и среднеобразовательных учреждений вопросы роста мошенничеств совершаемых в отношении педагогов и проблеме вовлечения в схемы злоумышленников несовершеннолетних.
Сотрудники банка рассказали собравшимся на какие уловки идут мошенники, чтобы получить доступ к чужим деньгам, как эффективно противостоять психологическим приёмам и защитить свои персональные данные. Также в рамках встречи эксперты ответили на вопросы слушателей: где готовят специалистов по финансовой безопасности, а также какие современные сервисы помогают надёжно защитить средства?
По окончании мероприятия руководитель Управления образования Казани Ирек Ризванов вручил благодарность представителям Сбера за участие в просветительской деятельности, а также пригласил специалистов банка проводить подобные мероприятия во всех образовательных учреждениях города.
Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Одним из важнейших направлений нашей деятельности является повышение уровня финансовой грамотности людей, включая детей, подростков и пенсионеров. Повысить уровень финансовой грамотности также можно самостоятельно на образовательном портале Сбера «Кибрарий». В этой библиотеке знаний по кибербезопасности доступны различные обучающие курсы, памятки, статьи и другие простые и понятные материалы».
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань