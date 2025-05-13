Двое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе МТС Линк

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют об итогах первичного виртуального отбора абитуриентов. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Татарстана и других регионов проходили на цифровой платформе МТС Линк в апреле. Два участника из Татарстана успешно прошли предварительный отбор и рекомендованы для следующих этапов поступления в Москве в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года.

Онлайн-приемная ГИТИСа – это часть творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», организованная с целью создания равных условий для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты на поездку на первый тур прослушивания в Москву. Цифровые консультации с педагогами кафедры мастерства актера ГИТИСа проходили в онлайн-формате на платформе МТС Линк.

Первый тур отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа среди татарстанских участников прошли 20-летний Юрий Черкашин из Казани и 17-летняя Анастасия Вакатова из Набережных Челнов. Им было предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. На онлайн-консультации ребята читали отрывки из произведений Александра Пушкина, Владимира Маяковского, представили современную прозу Василия Аккермана, рассказывали басни Ивана Крылова и Сергея Михалкова.

«Из года в год татарстанские абитуриенты становятся активными участниками онлайн-приемной ГИТИСа в проекте «Поколение М». В этом году в прослушивании на платформе МТС Линк приняли участие 14 татарстанцев из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Лениногорска. Так, благодаря цифровым технологиям, ребята из самых разных городов и регионов смогли попробовать свои силы и стать ближе на шаг к своей мечте о театре или кино. И что радует больше всего, ежегодно на следующий этап очных прослушиваний проходит несколько человек из Татарстана. Мы будем болеть за них и надеемся увидеть в списках поступивших в ГИТИС по итогам очных этапов. Напомню, что в 2024 году 5 из 22 бюджетных мест на актерский факультет ВУЗа заняли участники проекта «Поколение М» из разных регионов», — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.