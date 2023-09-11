Две трети внешней торговли РФ перешли на расчеты в дружественных валютах, заявил на Восточном экономическом форуме первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«По нашим данным, 2/3 внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты, это рубль, юань. Что касается доллара и евро, то в экспорте и импорте, если на январь этого года было до 50%, то на август это было всего лишь 30%. Мы видим существенное снижение», - отметил топ-менеджер кредитной организации.