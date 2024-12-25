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Число пользователей онлайн-банков в Татарстане выросло на 20%

За минувший год в регионе увеличилось как колич...

Фото: пресс-служба МегаФон

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За минувший год в регионе увеличилось как количество пользователей банковских приложений, так и объемы использованного ими дата-трафика. Последний показатель вырос ровно в два раза. Тенденция объясняется увеличением числа сервисов и простотой получения услуг, что привлекло людей старшего поколения.

В целом в стране количество смартфонов и планшетов, которые применяются для онлайн-банкинга, в период с января по середину декабря 2024 года приросло на 15% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растёт в первую очередь за счёт тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов банков в онлайне в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет —- на 42%, чем в прошлом году.

Наибольший прирост количества онлайн-клиентов зарегистрирован среди владельцев iPhone. С января по середину декабря текущего года этот показатель вырос на четверть по отношению к аналогичному периоду 2023 года. А вот владельцев Android, потребляющих услуги банков онлайн, стало больше лишь на 13%.

Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов в среднем по итогам января-декабря 2024 года пользовался 91% абонентов сотового оператора, имеющий смартфоны или планшеты.

Интенсивно растёт и потребление трафика в банковских сервисах. Прирост трафика с января по середину декабря этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 60%. Напомним, что общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков вырос в шесть раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов.

iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как Android-устройства составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика. Тот факт, что владельцы Apple-девайсов больше скачивают и передают, подтверждает и анализ трафика за последние два года. Потребление за 2024 год к аналогичному периоду 2022 выросло на 150% на iOS и лишь на 105% на Android.

С точки зрения гендерного разделения, два года назад мужчины занимали 53% онлайн-клиентов, в 2023 этот показатель увеличился до 69%, а в текущем периоде вернулся к показателям двухлетней давности.

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