Число абонентов t2 из Китая в Казани выросло в семь раз после БРИКС

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в 2024 году. В Казани, где в октябре состоялся международный саммит БРИКС, с момента его проведения число новых абонентов оператора увеличилось в семь раз. Рост числа подключений сохранялся и после саммита вплоть до декабря прошлого года.

Количество китайских граждан, которые приезжали в Татарстан с собственными SIM-картами и общались в роуминге, выросло на 110% по сравнению с показателями 2023 года. Самыми популярными месяцами для поездок стали март, июнь, сентябрь и октябрь.

В целом по стране количество SIM-карт t2, зарегистрированных на граждан Китая, выросло в 7,4 раза. Тех, кто посещает Россию, оставаясь с собственным мобильным оператором, стало больше на 74,3% по сравнению с 2023 годом.

В топе по посещаемости среди китайских туристов — Владивосток, Москва, Хабаровск, Биробиджан и Чита. По числу новых абонентов Т2 из Китая лидерами в минувшем году стали Хабаровск, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург и Иркутск.

Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24%. Топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.