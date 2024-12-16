Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм
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Количество пользователей подписок «СберПрайм» за 9 месяцев 2024г в Татарстане увеличилось в 2,6 раза и превысило 330 тысяч пользователей на фоне улучшения условий подписки по транзакционным сервисам. Наиболее популярны подписки у людей 30-40 лет (30%), на втором месте подписчики в возрасте 40-49 (25%).
Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«С начала этого года мы наблюдаем значительный рост использования подписки среди жителей республики, что свидетельствует о высокой оценке наших сервисов и об увеличении частоты их применения. «СберПрайм» помогает нашим клиентам не только экономить свои ресурсы, но и получать повышенные бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка. Оформить подписку можно как в офисе банка, так и самостоятельно через приложение Сбербанк Онлайн».
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