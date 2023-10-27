Более 16 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью оформили жители c помощью Волго-Вятского банка Сбербанка

С начала 2023 года более 16 тысяч сделок с жильем без ипотеки оформили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с помощью электронной регистрации и безопасных расчётов.

В Татарстане за 9 месяцев текущего года такими сделками воспользовались 3,5 тысячи жителей республики.

Неипотечные сделки — это сделки с недвижимостью, когда клиенты покупают жилье за наличные деньги без кредитных средств банка. Ускорить покупку жилья за наличный расчет можно, выбрав сервис «Сделка под ключ» или «Регистрация и расчеты».

В первом случае клиент получает максимальную скорость, комфорт и безопасность. Банк проверяет правоустанавливающие документы и готовит договор, проводит сделку и направляет на регистрацию, обеспечивает безопасный расчет после перехода права собственности. Клиент получает на руки дополнительную гарантию — сертификат на возмещение стоимости недвижимости

Во втором случае банк берет на себя заботу о быстрой регистрации и расчетах. Необходимо один раз приехать с документами на сделку, а остальное — проверку и оформление документов, взаимодействие с Росреестром и другими участниками сделки — банк берет на себя. При использовании сервиса безопасных расчетов сумма сделки зачисляется на специальный безопасный счет и переходит продавцу только после регистрации права перехода собственности.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.