Важное в РТ
· Служба новостей

Более 16 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью оформили жители c помощью Волго-Вятского банка Сбербанка

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KRt7Q

С начала 2023 года более 16 тысяч сделок с жильем без ипотеки оформили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с помощью электронной регистрации и безопасных расчётов.

В Татарстане за 9 месяцев текущего года такими сделками воспользовались 3,5 тысячи жителей республики.

Неипотечные сделки — это сделки с недвижимостью, когда клиенты покупают жилье за наличные деньги без кредитных средств банка. Ускорить покупку жилья за наличный расчет можно, выбрав сервис «Сделка под ключ» или «Регистрация и расчеты».

В первом случае клиент получает максимальную скорость, комфорт и безопасность. Банк проверяет правоустанавливающие документы и готовит договор, проводит сделку и направляет на регистрацию, обеспечивает безопасный расчет после перехода права собственности. Клиент получает на руки дополнительную гарантию — сертификат на возмещение стоимости недвижимости

Во втором случае банк берет на себя заботу о быстрой регистрации и расчетах. Необходимо один раз приехать с документами на сделку, а остальное — проверку и оформление документов, взаимодействие с Росреестром и другими участниками сделки — банк берет на себя. При использовании сервиса безопасных расчетов сумма сделки зачисляется на специальный безопасный счет и переходит продавцу только после регистрации права перехода собственности.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Реклама. ПАО Сбербанк

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Важное в РТ

10 часов назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте

служба дезинфекции тараканов в московской области

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

семейная фотосессия в нижнем новгороде в студии в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Лонгриды
день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

час назад

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Важное в РТ

10 часов назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте

Новости Татарстана

2 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
4 часа назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ

Новости Казани

3 часа назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Казани

5 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?