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Более 10 тысяч жителей Приволжья зарегистрировались на Зеленый марафон

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Зеленый марафон — спортивно-благотворительный праздник для всей семьи, состоится в День защиты детей — 1 июня. Участников забега ждет живописная трасса, а зрителей и болельщиков — концерты, спортивные и развлекательные активности.

На территории Волго-Вятского банка Сбербанка* Зеленый марафон пройдет в 10 городах: Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Казани, Перми, Владимире, Саранске, Кирове, Йошкар-Оле, Ижевске и Чебоксарах.

На сегодняшний день на забег зарегистрировались более 10 тысяч участников: спортсмены профессионального и любительского уровня, студенты, деятели культуры и представители бизнеса.

Больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию в 4,2 км. Кроме того, в программе — детский забег и 10 км для подготовленных спортсменов.

Участие в Зеленом марафоне бесплатное, подать заявку можно на сайте до 26 мая включительно.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«До старта забега больше месяца, а на него уже зарегистрировались 10 тысяч участников. Мы видим, с каждым годом Зеленый марафон набирает все большую популярность у жителей Приволжья, и они действительно ждут это событие. Ведь сегодня Зеленый Марафон – намного больше, чем просто забег, это праздник для всей семьи. И если вы не планируете выходить на старт 1 июня, присоединяйтесь к активностям на площадках – в каждом городе будут организованы развлекательные зоны для детей и взрослых, экологические акции и концертная программа».

Для активной молодежи на Зеленом марафоне предусмотрены площадки для скейтбординга, баскетбола, BMX и WORKOUT1, а также VR-зона со спортивными активностями.

Детей ждут увлекательные эко-викторины и мастер-классы по мотивам детской ESG-книги «Тайна планеты. Приключения Саши Кулибина и кота Чак-Чака».

Ежегодно на Зеленом марафоне проходят экологические и благотворительные акции. В каждом городе будут организованы зоны с контейнерами для раздельного сбора отходов, а волонтеры научат и помогут сортировать сырье.

При регистрации на Зеленый марафон можно сделать добровольное пожертвование. Собранные средства направят на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

1WORKOUT - ВОРКАУТ

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