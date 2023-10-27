Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте

Платежная система «Мир» запустила акцию: до 31 декабря 2023 года казанцы могут получить скидку на оплату проезда в общественном транспорте.

Для наших читателей мы подготовили четыре эффективных способа сэкономить на проезде в трамваях, троллейбусах, автобусах и метрополитене Казани до конца года.

Планируйте свою поездку

Для экономии не только финансов, но и времени, мы советуем пользоваться удобными сервисами с картами, доступными для скачивания. Они предложат вам несколько вариантов маршрута, посчитают примерное время в пути и помогут подобрать оптимальный маршрут.

Вдобавок, такие приложения дают возможность отследить необходимый вам транспорт и узнать примерное время его прибытия к вашей остановке.

Расплачивайтесь за проезд с помощью смартфона

До конца года от платежной системы «Мир» действует акция. Вы можете получить скидку в размере 10 рублей, оплатив поездку Картой жителя, или в 8 рублей, по любой карте «Мир».

Главное условие — расплачиваться смартфоном. При оплате пластиковой картой скидка не будет действовать.

Вы можете загрузить в телефон на базе Android карту платежной системы «Мир» (в том числе, Карту жителя) в одно из мобильных платежных приложений — Mir Pay или Samsung Pay.

Акция продлиться до конца 2023 года. Воспользоваться скидкой можно в автобусе, трамвае и троллейбусе, а также в казанском метрополитене.

Загрузите данные карты в мобильный платежный сервис по инструкции на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать о подробностях акции и перевозчиках, участвующих в ней.

«Больше 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана, оплачивая поездки в общественном транспорте картой «Мир» в смартфоне. Таких результатов удалось добиться всего за один месяц действия акция. Уверена, что до конца года еще многие пассажиры воспользуются скидкой, ведь платить телефоном с картой «Мир» удобно и выгодно. Мы видим, что с начала акции число платежей смартфоном в транспорте региона увеличилось в 1,5 раза», - отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Пользуйтесь социальными программами

Определенный перечень категорий граждан в Татарстане обладает правом на льготный проезд в общественном транспорте. Открытие льготной карты доступно для некоторых пенсионеров и детей. Право на данный вид проезда в общественном транспорте в республике имеют следующие категории:

● участники и инвалиды Второй мировой войны; ● труженики тыла; ● обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда»; ● бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами во время ВОВ; ● И др.

Бесплатным проездом могут воспользоваться дети до 7 лет. Полный список лиц, обладающих правом на получение льготной транспортной карты доступен на транспортном сайте города Казани.

Расплачивайтесь безналично

Средства на проезд до места работы, школы или университета входят в наши ежедневные траты. И если вы будете оплачивать поездки на общественном транспорте с помощью банковской карты, то можете сэкономить по рублю с каждой поездки на метро, трамвае или троллейбусе.

При безналичной оплате стоимость поездки составит 35 рублей, при оплате наличными сумма составит 36 рублей.