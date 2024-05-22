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Билеты на 36 сезон концертов Салавата можно выбрать на МТС Live

МТС сообщает о старте продаж билетов на концерты Салавата Фатхутдинова на витринах МТС Live и Ticketland

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте продаж билетов на концерты Салавата Фатхутдинова на витринах МТС Live1 и Ticketland2. Концерты народного артиста Татарстана и Башкортостана традиционно пройдут в Казани с 1 по 12 августа.

В начале августа на площадке Театра Камала пройдет 36-й сезон концертов татарского певца Салавата Фатхутдинова. В программе выступлений хиты артиста, которые он исполнит вместе с друзьями по эстраде.

За более чем тридцать лет на сцене Салават Фатхутдинов завоевал любовь публики не только в родном Башкортостане, но и по всей стране. Его песни отличаются особенной душевностью, а харизма и простая манера общения с аудиторией закрепили за артистом статус народного любимца.

Репертуар певца включает в себя различные жанры – народные песни, баллады, романсы и популярную музыку. Среди самых известных песен Салавата Фатхутдинова, ставших классикой татарской музыки, «Салкын чәй», «Туган көн», «Каен ауган», «Мин яратам сине», «Уфтанма» и другие композиции.

Билеты на летние концерты певца доступны эксклюзивно на витринах МТС Live и Ticketland, а также в Театре Камала.

Об «МТС Энтертейнмент»
«МТС Энтертейнмент» (бренд МТС Live) – дочерняя компания, объединяющая проекты и активы МТС в сфере офлайн-развлечений, в которые входят: билетные сервисы МТС Live и Ticketland, приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, продюсирование мероприятий, МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже, Екатеринбурге и другие концертные площадки. Компания определяет стратегическое развитие активов, их взаимодействие, обеспечение синергий с продуктами и сервисами экосистемы МТС. Первым инвестиционным проектом «МТС Энтертейнмент» стали мюзикл «Шахматы», ставший одной из ключевых театральных премьер 2020 года, а в 2022 году компания стала инвестором и сопродюсером оригинального российского мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам группы «Секрет», который собрал в прокате уже более 3 млрд. рублей.

1МТС Live - МТС Лайв
2Ticketland - Тикетленд

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