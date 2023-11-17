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билайн проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения KAMPUS

билайн проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения KAMPUS

Источник: freepik.com

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ООО «ХАЙВ» (дочернее общество ПАО «ВымпелКом», созданное для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 12 % долю в ООО «Теории от практиков», разрабатывающем платформу по автоматизации и совершенствованию процессов адаптации, развития и обучения сотрудников малого, среднего и крупного бизнеса под брендом KAMPUS. Сумма инвестиций не раскрывается.

KAMPUS реализует авторский методологический подход, который решает три проблемы индустрии корпоративного обучения. Первая — сотрудники не хотят учиться тому, что им назначают сверху. Вторая — HR команды тратят много времени на рутинные задачи и не успевают заниматься стратегическими. Третья — постоянное сокращение бюджетов на обучение.

Николай Евченко, директор по инновациям ПАО «ВымпелКом»:

«Мы полностью разделяем видение основателя KAMPUS, верим в команду, которая создала классный продукт, знаем мнение рынка об этой платформе и, основываясь на этих знаниях, приняли решение инвестировать. Мы будем рады оказать проекту не только финансовую поддержку, но и поделиться своей экспертизой и сетью контактов. На последующих раундах мы также рассчитываем привлечь новых инвесторов в проект за счет нашего обширного нетворкинга и деловой репутации. Искренне надеюсь на то, что KAMPUS усилит наш венчурный портфель».

Надежда Макова, основатель и управляющий партнер LXP платформы KAMPUS:

«Без автоматизации нет будущего ни у отдельного бизнеса, ни у страны в целом. Для развития каждой компании критически важно обеспечить процесс развития каждого сотрудника. Делать это быстро, системно и непрерывно. Мы спроектировали KAMPUS, чтобы каждая компания могла легко справиться с этой задачей. KAMPUS – это методический инструмент на основе авторского подхода #обучениенедлягалочки, который позволяет снизить затраты, увеличить качество обучения и обеспечить реальный возврат на инвестиции в развитие команды. Партнерство с билайн – дополнительные возможности донесения сути подхода #обучениенедлягалочки до большего количества компаний. Команда билайн ventures —smart инвестор, надежный опытный партнер, которому важен смысл проекта и люди, которые этот смысл воплощают».

Сергей Солонин, предприниматель, социальный инвестор, сооснователь компании Qiwi и проекта KAMPUS:

«Для меня значимость проекта KAMPUS не только в его технологичности, но в том социальном изменении, импакте, который этот инструмент оказывает на всю индустрию корпоративного обучения. KAMPUS позволяет любой компании осуществить переход к формату самообучающейся организации. Где знания аккумулируются, хранятся, циркулируют, обновляются непрерывно. Это позволяет компаниям достигать прогресса даже в условиях высокой неопределенности, а каждому сотруднику получить максимальные возможности для раскрытия своего потенциала. Именно поэтому я поддерживаю проект с момента его основания и продолжаю верить в его пользу и необходимость для каждого бизнеса».

Релиз платформы KAMPUS состоялся в марте 2021 года, клиентами платформы являются более 40 компаний, в числе которых X5 Group, Группа «Cамолет», Газпром-Медиа Холдинг, Банк Точка, Qiwi, Mitsubishi Electric, Школа управления СКОЛКОВО, МАКФА и др. По состоянию на начало ноября количество пользователей достигло 160 тыс.

В 2022 году платформа вошла в топ-10 российских EdTech-компаний в направлении «корпоративное обучение» SmartRanking/РБК Тренды. В этом же году вошла в рейтинг крупнейших поставщиков SaaS в России по версии CNews Analytics. В 2023 году KAMPUS стал финалистом конкурса лучших EdTech-компаний от СберУниверситета.

Платформа KAMPUS входит в единый реестр российского ПО и имеет аккредитацию ИТ-компании.

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