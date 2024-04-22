Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

билайн добавил свет в интернет: протяженность ВОЛС в городах Татарстана выросла на 15%

билайн добавил свет в интернет: протяженность ВОЛС в городах Татарстана выросла на 15%

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: LatgBh5sS

билайн за три года на 15% увеличил протяженность городских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). По ним трафик клиентов передается в виде световых импульсов – самого быстрого способа передачи информации на любые расстояния. Эти линии сделали еще надежнее связь между базовыми станциями сети 4G*, которые используют клиенты для скоростного доступа в интернет. На начало 2024 года общая длина городских и зоновых ВОЛС в Республике Татарстан составляет более 2,5 тысяч километров.

ВОЛС состоят из прозрачных волокон, и видеоролики, фотографии, аудиосообщения и другой контент клиентов во время передачи по этим магистралям превращаются в световые импульсы. Такой способ транспортировки увеличивает скорость скачивания и загрузки информации в сеть, а также отличается высокой надежностью и устойчивостью к помехам. На него не влияют погодные условия, и на пути сигнала не появляются здания и сооружения, как это происходит, если он передается по воздуху как радиосигнал.

Пропускная способность в этих прозрачных интернет-магистралях значительно выше других способов соединения базовых станций. В городских сетях используются каналы в десятки и сотни гигабит в секунду, между городами скорости могут исчисляться терабитами, а рекорды в скорости передачи информации по ВОЛС уже перешагнули за 1 петабит в секунду.

Возможность одновременно передавать такой большой объем интернет-контента помогает эффективнее использовать базовые станции, в том числе те, которые были построены за последние годы.

Развитие сети в условиях постоянного роста трафика вносит вклад как в повышение комфорта клиентов, так и в увеличение безопасности. Благодаря этому можно оставаться на связи с близкими, используя самые современные способы, а также пользоваться онлайн-консультациями различных специалистов, иметь доступ к нужным интернет-сервисам в пути, в удаленных населенных пунктах и важных социальных объектах.

билайн уделяет особое внимание развитию инфраструктуры сотовой связи, что повышает надежность сети. В решении этой задачи, кроме развития ВОЛС, помогает комплекс технологий, который в билайне называют «умная сеть»**. Благодаря ей мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления. Подробнее об этом читайте здесь.

*4G – 4 джи

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна - комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

чем быстро вывести тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

сопровождение груза в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Новости Казани

4 часа назад

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Новости Казани

18 часов назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

20 часов назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

20 часов назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара
Лонгриды
2 дня назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

час назад

Главное событие в бизнес-индустрии Татарстана: торжественный финал регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия" в Татарстане!

Важное в РТ

32 минуты назад

билайн добавил свет в интернет: протяженность ВОЛС в городах Татарстана выросла на 15%

Новости Татарстана

час назад

Отопительный сезон 2024 в Челнах окончен – он был короче предыдущего на 11 дней

Новости Казани

час назад

Верхом на авто: лихачи проехались на крыше машины у Казанского Кремля Татарстана
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
3 дня назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

2 часа назад

Деревню Универсиады отремонтируют ради БРИКС за 104,5 млн рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане следователи добились погашения долга по зарплате свыше 1,4 млн рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

Уровень газификации жилья в Татарстане достиг 99,25%
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
6 дней назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»