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beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

Источник: freepik.com

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации.

Курс поможет узнать, как работать с данными и какие инструменты использовать для управления ими. Под руководством экспертов beeline cloud (билайн облако) и Arenadata (Аренадата) участники познакомятся с базами данных, разберутся с вопросами проектирования хранилищ, рассмотрят примеры их построения и изучат правила, которые необходимо соблюдать для успешной визуализации данных.

Курс состоит из 6 видеоуроков и 2 демонстрационных занятий. Он подойдет как новичкам, так и начинающим дата-инженерам и аналитикам данных. Слушатели получают неограниченный доступ к материалам курса и возможность задать вопросы преподавателям в группе Cloud Education (облачное образование) в Телеграм.

Напомним, что первым в серии курсов beeline cloud (билайн облако) стал Base Cloud Devops (особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими ИТ-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)).

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