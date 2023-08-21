Важное в РТ
· Служба новостей

Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета с кинотеатром и цифровым ТВ бесплатными

Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета с кинотеатром и цифровым ТВ бесплатными

Предоставлено пресс-службой билайн

Подписаться в Telegram

Пользователи флагманского решения билайна — Тарифа UP — могут подключить домашний интернет и билайн тв, и не платить за первые 3 месяца их использования. Для этого нужно выбрать в своем тарифе одного из помощников билайна — пчелу Базю, дракона Пинга или кота Пуша — дальше апперы уже сделают все за вас.

Специальное предложение «3 месяца бесплатно» автоматически активируется у всех клиентов последней версии Тарифа UP при первом подключении домашнего интернета в период действия акции — до 31 октября 2023 года. На этом все, дополнительно клиенту ничего активировать не нужно.

Управление всеми подключенными услугами всегда у вас под рукой — в мобильном приложении. Это не только удобно, но и выгодно — мобильная связь, домашний интернет и цифровое ТВ в Тарифе UP стоят дешевле в сравнении с подключением услуг по отдельности.

И важно не забывать, что билайн тв — это полноценный стриминговый онлайн-кинотеатр, который работает на всех современных, цифровых платформах (Android TV\Smart TV\смартфонах планшетах и десктоп версиях). Внутри билайн тв вас ждет разнообразный контент для всех членов вашей семьи: фильмы, сериалы, мультфильмы и, конечно, ТВ каналы.

Реклама: beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
3 часа назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Татарстана

день назад

Стала известна полная программа фестиваля «Вкусная Казань» на 19-20 августа

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

боятся ли тараканы человека

Новости Казани

день назад

37-летний участник «Ночной Казани» погиб во время забега

Интересное в Казани

2 дня назад

Предпринимателям Татарстана расскажут, как запустить рекламу в Яндексе

ремонт водонагревателя gorenje в Москве

Новости Казани

16 часов назад

23- летний казанец задержан за распространение порнографии

Новости Казани

16 часов назад

В Казани построили школу на улице Рауиса Гареева

Новости Татарстана

день назад

Ураган возможен: профессор КФУ рассказал, к какой погоде готовиться на выходных

Новости Татарстана

22 часа назад

Татарстанцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Новости Татарстана

день назад

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев
Лонгриды
2 дня назад

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

Важное в РТ

24 минуты назад

Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета с кинотеатром и цифровым ТВ бесплатными

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

2 часа назад

Московские рейсы экстренно сели в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

На 99-ом году жизни скончался создатель Камаза
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
2 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Казани

14 часов назад

УНИКС заключил контракт с бывшим баскетболистом НБА Гином

Новости Татарстана

день назад

Китай планирует открыть прямые рейсы из Казани

Новости Казани

день назад

Перспективы развития отрасли связи в России: Взгляд инвестора Юлии Погасий
Пора в школу: 16 стильных образов для детей
Интересное в Казани
6 дней назад

Пора в школу: 16 стильных образов для детей