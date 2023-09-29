Банки продолжают повышать ставки по сберегательным продуктам

После очередного повышения ключевой ставки Банка России до 13% в середине сентября банки второй раз за последние два месяца начали объявлять об увеличении ставок по вкладам и накопительным счетам. По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла 9,77%.

В частности, о повышении ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам с 29 сентября объявил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Как правило, максимальные ставки устанавливаются для краткосрочных депозитов сроком на три месяца с выплатой процентов в конце срока, для новых сберегателей, а также для действующих клиентов, которые размещают во вклады и накопительные счета «новые» деньги. Новыми деньгами в банках считается сумма, превышающая остаток на накопительных счетах и вкладах в любой из последних 90 дней до дня открытия вклада. Максимальные ставки по сберегательным продуктам в крупных банках приближаются к ключевой и уже достигли уровня 12%.

По оценкам экспертов, наиболее выгодным вариантом накопления является вклад или накопительный счет с ежедневным начислением денежных средств на фактический остаток, позволяющий не терять уже начисленные проценты.