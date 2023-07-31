Банк ЗЕНИТ увеличил ставки по сберегательным продуктам до 11% годовых. Клиенты могут открыть вклады в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

По условиям вклада «Сириус» можно разместить денежные средства от 50 тыс. рублей на срок 732 или 1100 дней. Максимальная ставка составит 11% годовых. При досрочном расторжении после 1 года действует льготная ставка 9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

По вкладу «Меридиан» Банк ЗЕНИТ повысил ставки до 9,10% годовых. Клиенты могут разместить денежные средства от 50 тыс. рублей на срок 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Максимальная ставка по вкладам действует для клиентов, у которых в течение 180 календарных дней, предшествующих дате открытия вклада, а также в дату обращения в Банк отсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад «Сириус» необходимо открыть на срок 1 100 дней, а вклад «Меридиан» - на 360 дней.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».