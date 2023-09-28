Банк «Открытие» и Брокер ВТБ: около половины жителей ПФО готовы инвестировать на срок больше года

Около 50% жителей Приволжья предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года. У каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10-30% от ежемесячных поступлений, а 22% респондентов впервые начали вкладывать или инвестировать в последние два года. Главная инвестиционная цель респондентов – увеличение «подушки безопасности». Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и ВТБ Мои Инвестиции.

Согласно результатам исследования, 29% опрошенных получают свыше 10% ежемесячного дохода от накоплений (по вкладам, накопительным счетам, ценным бумагам и альтернативным инвестициям). У 2% респондентов доля таких доходов составляет более половины ежемесячных поступлений, у 7% – 30-50%, у 20% – 10-30%. У 38% их доля – до 10%. Об отсутствии доходов от инвестиций заявили 26% участников опроса. Еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, исследование показало приток новых вкладчиков и инвесторов за последние два года: так, за это время сберегать или инвестировать начал каждый пятый респондент. Свою позицию за этот период не изменили 68% респондентов. 41% жителей округа инвестировали и сберегали деньги раньше, делают это и сейчас. Еще 10%, наоборот, раньше инвестировали и откладывали деньги, а в последние два года перестали.

Опрос показал интерес респондентов к долгосрочным вложениям. Так, откладывать и инвестировать на срок от 1 года готовы 47% респондентов. 26% – на срок 1-3 года, 9% – на 3-5 лет, 5% – на 5-10 лет. К вложениям на срок более 10 лет готовы 7% респондентов. При этом 24% готовы вкладывать на срок до полугода, еще 29% – на срок до года.

«Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

В структуре сбережений жителей ПФО инвестиции и накопления занимают большую долю, чем наличные деньги (можно было давать более одного варианта ответа). Так, 44% держат деньги на вкладе или накопительном счете, 17% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 8% - в недвижимость, 6% – в государственные ценные бумаги, 4% – в паевые инвестиционные фонды. При этом только 44% опрошенных россиян оставляют деньги в наличных рублях, 1% – в альтернативной валюте (юани и др.). Это показывает, что всё больше опрошенных инвестируют или хранят деньги так, чтобы они могли «работать».

Отвечая на открытый вопрос о целях инвестирования и накопления денег (можно было давать более одного варианта ответа), 37% респондентов назвали увеличение «подушки безопасности», 31% – повышение доходов и качества жизни в будущем, 25% – увеличение текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас. На крупную покупку или ремонт копят деньги 16%, инвестируют и копят деньги без определенной цели 11% опрошенных. По 8% откладывают на недвижимость или первоначальный взнос по ипотеке и на автомобиль или первоначальный взнос по автокредиту.

Главными стимулами инвестирования и накопления денег (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты считают стремление увеличить доход и повысить качество жизни (46%), желание подстраховаться и накопить «подушку безопасности» (42%) и удобство процесса инвестирования (16%). 13% инвестируют для внутреннего чувства уверенности и повышения самооценки. 17% инвестируют без каких-либо дополнительных стимулов.

Среди факторов, удерживающих от инвестиций (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные называли потенциальные риски (33%), неопределенность экономической ситуации (31%), отсутствие гарантированной доходности (30%), нехватку средств для инвестирования (26%), сложность финансовых продуктов (25%). Ничего не мешает инвестировать 11%.

*Опрос проведен банком «Открытие» и брокером ВТБ 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.