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Яркий кибертрак с розовым фламинго едет в Казань

В субботу и в воскресенье на улицах города каза...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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В субботу и в воскресенье на улицах города казанцы увидят футуристичный автомобиль Tesla Cybertruck от СберБизнес.

В субботу 8 февраля машина сделает остановку с 16 до 20 часов возле ТЦ Мега на пр. Победы, 141 и в воскресенье 9 февраля с 16 до 19 часов возле ТЦ KazanMall на ул. Павлюхина, 91.

Жителей и гостей Казани будут ждать промоутеры в яркой одежде, которые подготовили много сюрпризов и подарков – от моментальных полароидных фото на память до угощений. Помимо этого, они расскажут о том, как грамотно выйти на маркетплейсы, оптимизировать продажи и как увеличить прибыль перед грядущими гендерными праздниками.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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