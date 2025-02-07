Яркий кибертрак с розовым фламинго едет в Казань

В субботу и в воскресенье на улицах города казанцы увидят футуристичный автомобиль Tesla Cybertruck от СберБизнес.

В субботу 8 февраля машина сделает остановку с 16 до 20 часов возле ТЦ Мега на пр. Победы, 141 и в воскресенье 9 февраля с 16 до 19 часов возле ТЦ KazanMall на ул. Павлюхина, 91.

Жителей и гостей Казани будут ждать промоутеры в яркой одежде, которые подготовили много сюрпризов и подарков – от моментальных полароидных фото на память до угощений. Помимо этого, они расскажут о том, как грамотно выйти на маркетплейсы, оптимизировать продажи и как увеличить прибыль перед грядущими гендерными праздниками.