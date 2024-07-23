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АО «Транснефть – Прикамье» провели учения на подводном переходе трубопровода через реку в Татарстане

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Альметьевск – Азнакаево-2 через р. Степной Зай в Республике Татарстан.

Цель – проверка готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию УТЗ было зафиксировано «снижение» давления ниже допустимого на ППМН, после чего диспетчер «остановил» транспортировку нефти на участке трубопровода. Были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Альметьевского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также контрольные и надзорные организации.

Силами патрульной группы нефтеперекачивающей станции «Азнакаево» было обнаружено и ограждено место «аварии», определены зоны распространения и приняты меры по предотвращению возможного возгорания. Основной комплекс работ выполнялся на трех рубежах локализации с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований Альметьевского РНУ, НПС «Азнакаево» и НПС-3.

В тренировке приняли участие 49 человек, использовалось 70 единиц различного оборудования и 6 единиц техники,

Условная авария на подводном переходе магистрального трубопровода была оперативно устранена. Было использовано 620 м боновых заграждений. В течение всего УТЗ работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

Тренировочные мероприятия подтвердили слаженную работу и высокую степень готовности персонала, а также оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены оперативно и в полном объеме. Действия персонала получили положительную оценку наблюдателей.

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