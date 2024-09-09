АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в регионах

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые работы на территории Республики Татарстан и Пермского края.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки работы двух магистральных нефтепроводов (МН). Цель – поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключение повышенной амортизации, снижение вероятности отказов оборудования.

На нефтеперекачивающей станции «Азнакаево» выполнено подключение построенных технологических трубопроводов общей протяженностью более 100 м. После укладки новых линий, а также завершения всех требуемых испытаний реконструированные технологические трубопроводы были подключены к системе МН.

Технологическое подключение построенного участка МН Пермь – ПНОС протяженностью около 1 км произведено в Пермском крае. Работы велись с ноября 2023 года. Выполнены пересечения с инженерными коммуникациями – кабелями связи, линиями электропередачи. Учитывая пересечение с дорожным полотном, участок МН был уложен на безопасную глубину в специальном защитном кожухе.

Подключение выполнено после успешного завершения гидравлических испытаний. При строительстве применялись трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные механические и температурные нагрузки. Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований действующего законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

Старый участок нефтепровода демонтируется, будет выполнена засыпка МН до проектных отметок дорожного полотна, проведена техническая и биологическая рекультивация. Работы завершатся установкой опознавательных и предупреждающих знаков.

Кроме того, на линейной части и площадочных объектах заменены задвижки, вырезаны дефекты на дренажной линии. В ходе работ использована запорная арматура отечественного производства из износостойкой стали, полностью соответствующая требованиям ПАО «Транснефть». Результаты дефектоскопического контроля сварных стыков подтвердили качество выполненных работ. С целью обеспечения высокого уровня герметичности оборудования специалисты проверили работоспособность и техническое состояние узлов запорной арматуры, а также провели очистку деталей от следов коррозии.

Плановые мероприятия в зоне ответственности Альметьевского, Казанского и Пермского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.