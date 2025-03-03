АО «Транснефть – Прикамье» подключило магистральный насосный агрегат на производственном объекте в Татарстане

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) на головной перекачивающей станции «Альметьевск» в Республике Татарстан.

Насос обеспечит подачу нефтепродукта для транспортировки по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Альметьевск – Нижний Новгород с производительностью 1,56 тыс. куб. метров нефтепродукта в час, что для сравнения эквивалентно объему нефтепродукта, перевозимому за то же время 22 железнодорожными цистернами емкостью около 70 куб. метров каждая. Замена выполнялась с плановым выводом насоса из эксплуатации. При этом транспортировка нефтепродукта по МНПП не приостанавливалась.

Передовое отечественное оборудование обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке топлива, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Срок эксплуатации нового МНА рассчитан на 50 лет.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель - повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования. Выполненные мероприятия позволят повысить безопасность и энергоэффективность производственной инфраструктуры, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефтепродукта.