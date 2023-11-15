Аналитики назвали самый популярный район для переезда вблизи Казани

Лаишевское направление вышло в лидеры по доле жителей из других регионов. Около 17% населения Усад, Больших и Малых Кабанов, Песчаных Ковалей, Сокуров ранее проживали за пределами Татарстана. В основном сюда переезжают из Москвы, Самарской области и Башкирии. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за январь‑октябрь 2023 года.

Вторым по популярности для переезда стал Пестречинский район. Здесь порядка 14% жителей прибыли из других регионов. Куюки, Богородское, Кощаково, Званку, Новое Шигалеево, Царево чаще выбирают клиенты оператора из соседней Башкирии. Меньше приезжих среди абонентов было зафиксировано в поселках и селах Зеленодольского, Высокогорского и Верхнеуслонского районов — их доля составляет лишь 6-8%.

«С начала года количество абонентов, проживающих в пригороде Казани, увеличилось на 20%. При этом число клиентов, которые мигрировали из разных регионов страны, стало выше на 50%. Потребление мобильных сервисов растет соразмерно. Отслеживая нагрузку на сеть и опираясь на планы по строительству, мы увеличиваем покрытие в динамично развивающейся казанской агломерации», — отметил Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

За 10 месяцев оператор запустил новые базовые станции в районе сел Усады (Лаишевского района), Высокая гора, Шигали, Пермяки, Новое Шигалеево, Семиозерка, Шали, в деревне Зимняя Горка и в комьюнити Corner Bright. Кроме того, инженеры расширили сеть в малоэтажных жилых массивах республиканской столицы — Займище, Чебаксе, Дербышках, Нагорном, Борисоглебском, Сухой Реке и других.

