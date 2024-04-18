Аналитики назвали популярные вузы у абитуриентов Татарстана

У старшеклассников республики началась горячая пора подготовки к поступлению. Уже к апрелю активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 54%. В топе — КФУ и учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают аналитики МегаФона.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года больше 70% дата-трафика из Татарстана ожидаемо пришлось на Казанский (Приволжский) федеральный университет, однако заметен интерес школьников и к учебе за пределами республики. Среди интернет-ресурсов учебных заведений из других регионов лидерство распределилось следующим образом:

Высшая школа экономики; Московский физико-технический институт; Санкт-Петербургский государственный университет; Московский государственный университет им. Ломоносова; Уральский федеральный университет.

Также в десятке — Первый медицинский университет им. Сеченова, Томский политех, МГТУ им. Баумана, Сибирский федеральный университет и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Среди вузов Татарстана, помимо КФУ, в первые месяцы года наиболее востребованы кузницы инженерных кадров — Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева. Заметный интерес также вызывают Казанский государственный энергетический университет и Набережночелнинский государственный педагогический университет.

«Доступ к современным цифровым сервисам помогает подготовиться к поступлению школьникам из самых отдаленных и малых населенных пунктов. В том числе поэтому села и деревни всегда находятся в зоне нашего внимания при планировании развития сети. За несколько месяцев инженеры расширили территорию покрытия сети LTE в 13 небольших поселениях Азнакаевского, Высокогорского, Кайбицкого, Арского районов республики», — отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Новые базовые станции запустили в деревнях Маняуз, Макаровка и Большая Куланга, в поселке Победа, селах Карамалы, Сапеево, Чалпы, Урсаево и Уразаево, Средняя Серда, Ташкичу, Наласа, Старое Чурилино.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из республики начинают еще в сентябре и октябре. Заметный всплеск виден в декабре, а пиковые показатели приходятся на май. В 2023 году поступающие из Татарстана проявляли максимальный интерес к КФУ, ВШЭ и МФТИ.