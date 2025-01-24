Алло, Татьяна? Какие тарифы на самом деле нужны татарстанским студентам
Фото: пресс-служба Т2
erid: 2W5zFGT5HvY
Татьянин день, он же День российского студента, уже на пороге! Если вы живете конспектами, лекциями и студенческими вечеринками, то примите наши поздравления. А если уже нет, то самое время мысленно вернуться в то время и вспомнить, каким по-своему ярким и интересным оно было.
Вместе с мобильным оператором Т2 мы изучили привычки студентов и придумали тарифы, которые точно отвечают потребностям молодежи. Без юмора, конечно, не обошлось.
Тариф «В Общаге»
Чтобы собраться с друзьями в общежитии, достаточно выйти в коридор, а вместо СМС-ок можно общаться перестуками по стенам. Здесь вы никогда не бываете одиноки во всех смыслах этого слова! Главное не забывать прислать маме фото ужина и показать, что вы не голодаете.
В тарифе:
- Доступ к виртуальной помощнице-вахтерше, которая разошлет приглашения на тусовку друзьям и оформит доставку еды;
- Спец-рассылка с промокодами в лапшичных и шаурме;
- Безлимитный Интернет с 15:00 до 22:00 с возможностью раздачи.
Тариф «Сессия»
Она наступает слишком быстро. А вы, как полагается, к ней до сих пор не готовы. Самое время найти ту самую лекцию, которая лежит в закладках, наверное, с лета, и порыться в старых конспектах. А вот думскроллинг и просмотр сториз отменяются!
В тарифе:
- Подписка на топовые образовательные сервисы за месяц до сессии и непосредственно в ее период;
- Блокировка мемов и видео с приколами на две недели;
- +5 гб за каждый зачет, которые не сгорают никогда.
Тариф «Заочник»
Вы не помните имена преподов. Не помните, как зовут охранника на входе и продавщицу в студенческой столовой. В вузе вас тоже не особо помнят, потому что вы учитесь заочно. Для вас пара — это удачный мэтч на сайте знакомств, а не та самая тусовка в аудитории, которая идет по ощущениям часов пять. Делу время, а потехе — весь остальной год!
В тарифе:
- Кэшбек на поездки в такси и посещение развлекательных мероприятий в городе;
- Услуга «Голосовой ассистент», которая примет входящие, пока вы залпом смотрите любимый сериал;
- Доступ в облачное хранилище, потому что куда-то все эти учебные материалы нужно деть, ведь так?
Тариф «Иногородний»
В новом городе и так непросто освоиться, а вам еще и конспекты зубрить нужно. А так хочется побыстрее оставить эти пары и выбраться с одногруппниками в какую-нибудь пиццерию! В бешеном ритме легко о чем-то забыть или просто ошибиться… Без паники! Собрали главное, чтобы помочь вам.
В тарифе:
- SOS-пакет с возможностью оставаться в сети, если тариф не оплачен;
- Пакет из 100 минут и 200 SMS, чтобы не терять связь с родными и близкими;
- Возможность обменивать остатки минут на кофе и завтраки.
В каждой шутке, как известно, доля шутки. А в каждом из этих тарифов — вполне реальные опции, которые предлагает оператор Т2! То, что для других фантастика, здесь — приятная реальность.
Оцените удобство новой услуги «Связь без минусов», обменивайте минуты и гигабайты на скидки и услуги, забудьте про лимиты во время интернет-серфинга по выходным! А бесплатный домашний интернет на три месяца и подписка MiXX в подарок на аналогичный срок помогут здорово экономить на самых необходимых сервисах.
Успейте подключить тариф «Хватит!» до 31 января и цена будет заморожена навсегда. Даже когда вы получите долгожданный диплом!
Реклама. ООО "Т2 Мобайл" ИНН 7743895280
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец