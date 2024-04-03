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Абитуриентов из Татарстана приглашают пройти отбор в ГИТИС на платформе МТС Линк

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МТС, цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС, запускают виртуальные бесплатные консультации для абитуриентов. Встречи педагогов ГИТИСа с абитуриентами из Татарстана и Поволжья пройдут на цифровой платформе МТС Линк 18 и 19 апреля. Лучшие по мнению преподавателей участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

В этом году предварительный отбор абитуриентов на базе МТС Линк будет проходить на два направления: актерский факультет и на факультет сценографии (кафедра искусства грима). Для участия обязательна предварительная регистрация: для актерского факультета по ссылке https://mtsevents.timepad.ru/event/2808686/, на факультет сценографии - https://mtsevents.timepad.ru/event/2808708/. После регистрации организаторы пришлют каждому участнику индивидуальное время и приглашение на консультацию.

Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить какой-либо танец. Отбор будет проводить старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Николаева Екатерина Георгиевна.

Поступающим на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» нужно выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена и нарисовать эскиз грима персонажа в любой технике. Здесь ребят будет оценивать художественный руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Малинковская Евгения Юрьевна.

«В Татарстане МТС Линк для учебы и онлайн-мероприятий уже используют Казанский федеральный университет и Казанский медицинский университет. В апреле в рамках проекта «Поколение М» мы организуем на платформе вступительные консультации в легендарный театральный вуз России. Так цифровые технологии не только помогают организовать учебный процесс, но и служат полноценным инструментом для проведения интерактивных мероприятий, конкурсов, отборов и делают их доступнее для участников со всех концов страны», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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